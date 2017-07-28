Умер первый в России доктор политических наук

«Четкое, ответственное и профессиональное исполнение преподавательских обязанностей сочеталось в Роальде Матвееве До последнего дня Роальд Федорович оставался активным ученым, писал и публиковал научные работы», — сказано в сообщении. Прощание с профессором состоится 29 июля.

Матвеев родился в 1928 году, в 1951 году окончил МГИМО по специальности юрист-международник. Более 20 лет проработал в РГГУ, возглавлял при создании кафедру истории и теории государства и права. Доктор наук также получил звание почетного работника высшего образования Российской Федерации.