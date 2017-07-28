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03:58 (мск), источник: РБК

Умер первый в России доктор политических наук

Роальд Матвеев, первый в России доктор политических наук и профессор РГГУ, скончался 26 июля. Об этом говорится на сайте университета.

«Четкое, ответственное и профессиональное исполнение преподавательских обязанностей сочеталось в Роальде Матвееве До последнего дня Роальд Федорович оставался активным ученым, писал и публиковал научные работы», — сказано в сообщении. Прощание с профессором состоится 29 июля.

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Матвеев родился в 1928 году, в 1951 году окончил МГИМО по специальности юрист-международник. Более 20 лет проработал в РГГУ, возглавлял при создании кафедру истории и теории государства и права. Доктор наук также получил звание почетного работника высшего образования Российской Федерации.

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