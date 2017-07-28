В нацпарке в Приморье впервые заметили краснокнижного амурского горала

Источник: РИА Новости

Горалы обитают в России, северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Общая численность амурского горала в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена на морском побережье у подножья горного хребта Сихотэ-Алинь, в восточной части региона. В Приморском крае насчитывается всего около 700−900 особей.

Кадры с горалом были сделаны фотоловушкой в скальном массиве.

«На хребтах Восточно-Маньчжурских гор ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, был отмечен единичный случай присутствия этого копытного сотрудниками Института устойчивого природопользования… Здесь они защищены от браконьерства, а ежегодная подкормка всех копытных успешно поддерживает кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его добыче», — отметил научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Петр Сонин.