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03:52 (мск), источник: РИА Новости

В нацпарке в Приморье впервые заметили краснокнижного амурского горала

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Редкий амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока — впервые замечен в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, сообщает учреждение.

Источник: РИА Новости

Горалы обитают в России, северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Общая численность амурского горала в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена на морском побережье у подножья горного хребта Сихотэ-Алинь, в восточной части региона. В Приморском крае насчитывается всего около 700−900 особей.

Кадры с горалом были сделаны фотоловушкой в скальном массиве.

«На хребтах Восточно-Маньчжурских гор ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, был отмечен единичный случай присутствия этого копытного сотрудниками Института устойчивого природопользования… Здесь они защищены от браконьерства, а ежегодная подкормка всех копытных успешно поддерживает кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его добыче», — отметил научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Петр Сонин.

По его словам, теперь сотрудники нацпарка будут изучать редкое животное.

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