Омское ГИБДД сегодня выйдет на сплошные проверки

«С целью предупреждения ДТП с участием пассажирского транспорта и минимизации последствий автопроисшествий УМВД России по Омской области разработан и реализуется план организационно-практических мероприятий по профилактике правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечению безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения маршрутных такси и автобусов малой вместительности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при проведении рейдовых мероприятий решено ввести в практику метод сплошных проверок, так как этот способ показал себя с положительной стороны. Впервые подобная операция пройдет в Омске уже сегодня, 28 июля. В ходе рейда инспекторский состав ГИБДД будет осуществлять проверки всех пассажирских транспортных средств.