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07:04 (мск), источник: СуперОмск

Омское ГИБДД сегодня выйдет на сплошные проверки

Первые полгода 2017 года в Омской области отмечается существенный рост ДТП, в которых виноваты водители пассажирского транспорта. Всего зарегистрированы 53 автоаварии, в которых погибли 3 человека и 90 получили различные травмы.

«С целью предупреждения ДТП с участием пассажирского транспорта и минимизации последствий автопроисшествий УМВД России по Омской области разработан и реализуется план организационно-практических мероприятий по профилактике правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечению безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения маршрутных такси и автобусов малой вместительности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при проведении рейдовых мероприятий решено ввести в практику метод сплошных проверок, так как этот способ показал себя с положительной стороны. Впервые подобная операция пройдет в Омске уже сегодня, 28 июля. В ходе рейда инспекторский состав ГИБДД будет осуществлять проверки всех пассажирских транспортных средств.

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