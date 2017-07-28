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04:33 (мск), источник: Вести Иркутск

Треть населения Иркутской области — пенсионеры

В 2017 году двум самым старшим жителям Прибайкалья исполнилось по 105 лет. Ещё 37 ждут своего 100-летнего юбилея.

Источник: Вести Иркутск

В Пенсионном фонде России, кстати, составили «портрет пенсионера» региона. Их у нас в области — почти 760 000 — свыше тридцати процентов от общего числа жителей. Три четверти людей преклонного возраста предпочитают городскую жизнь сельской.

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