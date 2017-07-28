Прокуратура обязала власти Приморья починить аварийный мост

Источник: Восток Медиа

В Ольгинском районе Приморского края прокуратура вместе со специалистами дорожного надзора ГИБДД проверила состояние моста недалеко села Фурманово. Аварийное сооружение было немедленно взято под контроль прокуратуры, и теперь департамент транспорта и дорожного хозяйства края обязуется всё починить уже через 2 месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

К слову, переправа возведена над рекой Аввакумовка, и это — единственный способ транспортной связи Фурманово с внешним миром и административным центром района — посёлком Ольга. Только там жители могут получить доступ к объектам первой необходимости: аптекам, больницам, банкам и магазинам. Других альтернатив мосту попросту нет — он является способом въезда и выезда в населённый пункт.

В соответствии с нормативными постановлениями администрации Приморья краевая прокуратура установила, что владельцем Аввакумовского моста является департамент транспорта и дорожного хозяйства. Именно в его обязанности входит приведение переправы в надлежащее состояние. По итогам государственный обвинитель составил исковое заявление о возложении на департамент вышеописанной ответственности.