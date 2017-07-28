Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Активисты призвали украинцев выйти на Майдан – СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
04:35 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура обязала власти Приморья починить аварийный мост

Эта переправа — единственная связь селян с внешним миром.

Источник: Восток Медиа

В Ольгинском районе Приморского края прокуратура вместе со специалистами дорожного надзора ГИБДД проверила состояние моста недалеко села Фурманово. Аварийное сооружение было немедленно взято под контроль прокуратуры, и теперь департамент транспорта и дорожного хозяйства края обязуется всё починить уже через 2 месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

К слову, переправа возведена над рекой Аввакумовка, и это — единственный способ транспортной связи Фурманово с внешним миром и административным центром района — посёлком Ольга. Только там жители могут получить доступ к объектам первой необходимости: аптекам, больницам, банкам и магазинам. Других альтернатив мосту попросту нет — он является способом въезда и выезда в населённый пункт.

В соответствии с нормативными постановлениями администрации Приморья краевая прокуратура установила, что владельцем Аввакумовского моста является департамент транспорта и дорожного хозяйства. Именно в его обязанности входит приведение переправы в надлежащее состояние. По итогам государственный обвинитель составил исковое заявление о возложении на департамент вышеописанной ответственности.

Приморский краевой возложил на ответчика бремя работ, и установил сроки устранения неполадок — 2 месяца. Департамент дорожного хозяйства в ближайшее время займётся устранением смещений бетонных опор моста, и проведением отсыпки стыков и подъездных путей к переправе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь