Рождаемость в Хабаровском крае простимулируют по-новому

По словам председателя правительства Хабаровского края по вопросам социального развития Владимира Чаюка, новые механизмы начнут функционировать с января 2018 года и продолжатся по 2020 год. Он подчеркнул, что «Сегодня мы делаем акцент не только на тех, кто уже имеет детей, но и на тех, кто только планирует их рождение. Так, в качестве дополнительной поддержки молодых семей мы предлагаем установить социальную выплату. При рождении второго ребенка будет выплачиваться еще одна сумма. Помимо этого, на погашение ипотечного кредита можно будет направить средства федерального материнского капитала — 453 тысячи рублей. Таким образом, семья сможет почти полностью погасить остаток долга по кредиту, полученному для приобретения жилья».