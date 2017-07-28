Жаркая и дождливая погода ожидается в Красноярске на выходных
В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь.
В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь.
На предстоящих выходных в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. В пятницу, 28 июля, синоптики портала Gismeteo.ru прогнозируют до +33°C. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер южный до 3 м/с.
В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь, но только во второй половине дня. Столбики термометров в этот день поднимутся до +29°C. Ветер усилится до 6 м/с и будет дуть с запада.
30 июля также ожидается дождливая и пасмурная погода. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Воздух в воскресенье прогреется до +25°C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до +22°C. Ветер западный с силой до 4−6 м/с.