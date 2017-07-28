Жаркая и дождливая погода ожидается в Красноярске на выходных

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. В пятницу, 28 июля, синоптики портала Gismeteo.ru прогнозируют до +33°C. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер южный до 3 м/с.

В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь, но только во второй половине дня. Столбики термометров в этот день поднимутся до +29°C. Ветер усилится до 6 м/с и будет дуть с запада.