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05:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жаркая и дождливая погода ожидается в Красноярске на выходных

В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. В пятницу, 28 июля, синоптики портала Gismeteo.ru прогнозируют до +33°C. Осадки в этот день не ожидаются. Ветер южный до 3 м/с.

В субботу, 29 июля, в городе пройдет небольшой дождь, но только во второй половине дня. Столбики термометров в этот день поднимутся до +29°C. Ветер усилится до 6 м/с и будет дуть с запада.

30 июля также ожидается дождливая и пасмурная погода. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Воздух в воскресенье прогреется до +25°C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до +22°C. Ветер западный с силой до 4−6 м/с.

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