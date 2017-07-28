Уголовное дело экс-главы Хабаровского района передано для рассмотрения в суд

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Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Шестым следственным управлением (с дислокацией в городе Хабаровск) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Хабаровского муниципального района Хабаровского края Владимира Алешко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СК РФ.

По версии следствия, в период с 2008 по 2013 годы Алешко, превышая свои должностные полномочия, незаконно изменил категорию и вид разрешенного использования земельного участка рекреационного назначения площадью более 4,7 га в селе Бычиха Хабаровского района, ранее являвшегося частью территории санатория «Дружба». После этого обвиняемый согласовал его разделение на 16 земельных участков, площадь которых превышала установленные законодательством предельные размеры, и передал их в собственность физическим лицам для ведения дачного хозяйства, а фактически — под коттеджную застройку.

Кроме того, с 2010 по 2011 годы Алешко, желая получить в совместную со своей супругой собственность земельный участок рекреационного назначения в охранной зоне Большехехцирского заповедника и водоохранной зоне Амурской протоки, заведомо зная об ограниченном режиме природопользования на данной территории, используя свои должностные полномочия, незаконно изменил вид разрешенного использования земельного участка площадью более 3500 кв.м. в районе ручья Соснинского и передал его в собственность супруги. Участок впоследствии был использован для строительства загородного дома для семейных нужд.

Общая стоимость незаконно переданных в частную собственность земельных участков составила более 13,5 млн рублей. В ходе расследования часть неправомерно отчужденных земельных участков возвращена в государственную собственность, на остальные наложен арест.

Кроме того, в ходе расследования по одному из эпизодов преступной деятельности установлена причастность к совершению преступления подчиненной Алешко — начальника юридического отдела администрации района, которая оказывала ему активное содействие в реализации преступного умысла.