Красноярцев ждут выходные с грозами

Источник: AP 2017

На выходных в Красноярск придет жаркая и дождливая погода.

По данным портала Gismeteo.ru, последний рабочий день текущей недели станет жарким. Днем столбики термометров поднимутся до 33 °C, а к ночи опустятся лишь до отметки 24…26 °С. Осадков в этот день не будет. Утро субботы ожидается жарким, но солнце скроется за тучами. Днем температура будет колебаться от 26 до 28 °C, к вечеру опустится до 22 °C. В воскресенье станет попрохладнее — около 20…25 °С днем и 20 °C в темное время суток. В выходные синоптики не рекомендуют красноярцам забывать дома зонты — будет идти дождь, в субботу с грозами.