Красноярцев ждут выходные с грозами
Синоптики не советуют красноярцам забывать дома зонты.
Синоптики не советуют красноярцам забывать дома зонты.
На выходных в Красноярск придет жаркая и дождливая погода.
По данным портала Gismeteo.ru, последний рабочий день текущей недели станет жарким. Днем столбики термометров поднимутся до 33 °C, а к ночи опустятся лишь до отметки 24…26 °С. Осадков в этот день не будет. Утро субботы ожидается жарким, но солнце скроется за тучами. Днем температура будет колебаться от 26 до 28 °C, к вечеру опустится до 22 °C. В воскресенье станет попрохладнее — около 20…25 °С днем и 20 °C в темное время суток. В выходные синоптики не рекомендуют красноярцам забывать дома зонты — будет идти дождь, в субботу с грозами.
Предстоящая рабочая неделя ожидается теплой. Дневная температура будет колебаться в пределах 25…28 °С, а ночью столбики термометров покажут от 16 до 19 °C. Почти на все дни солнце скроется за облаками, но осадки ожидаются лишь в понедельник и во вторник. Самым солнечным днем недели станет пятница, но уже в субботу солнце снова скроется за тучами, температура снизится до 22 °C и пойдет дождь. На последний день недели погода будет пасмурной, но теплой, до 25 °C.