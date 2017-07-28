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05:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отдыхающие превратили бухту Рында на острове Русском в свалку

Неравнодушная женщина, убирающая мусор за другими, сняла происходящее.

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Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Складировать отходы в месте релаксации не гнушаются некоторые отдыхающие в бухте Рында на острове Русском. Пляж с каждыми выходными все больше напоминает свалку. Неравнодушная жительница Владивостока, приезжающая туда с детьми, вывозит чужой мусор по мере возможностей, но сил ее семьи недостаточно. Женщина сняла видео и попросила ИА PrimaMedia рассказать о существующей проблеме.

Видео сделано несколько дней назад — женщина находится в отпуске и имеет возможность приезжать на пляж в будние дни, поскольку в выходные свободный уголок там найти сложно.

— Каждый наш приезд на пляж Рынды начинается с того, что мы всей семьей собираем чужой мусор, грузим в машину и вывозим до ближайших контейнеров. Все это очень неприятно. Но особенно неприятно было в последний раз — том месте, где обычно мы разбиваем палатку, появилась огромная свалка. Мы вывозили ее три дня. Сюда постоянно приезжают люди с палатками — отдыхают развлекаются, но мусор после себя убирают единицы. Выкидывать отходы не стесняются и те, кто с детьми: оставляют использованные подгузники, баночки из-под сока. И пускай они кладут это в пакеты, животные — собаки, вороны — растаскивают это по всему пляжу, — сетует она.

Женщина отметила, что рядом с пляжем находится турбаза, но вход на ее территорию отделен, так что оставленный здесь мусор — дело рук самостоятельно отдыхающих. Ближайший контейнер находится в поселке Подножье рядом с частными жилыми домами, что не так далеко от пляжа. Есть мусорные баки и на выезде с грунтовой дороги на асфальтированную.

Ранее PrimaMedia сообщало, что пляж в бухте Рында не прошел предсезонную проверку Роспотребнадзора. Более того, служба отнесла это место в список небезопасных для купания.

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