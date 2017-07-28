Уфу ждут солнечные выходные

В эти выходные жителям Башкирии можно смело брать палатки, спальники, замачивать ароматное мясо и отправляться на природу. Отдых обещает быть насыщенным, тем более погода благословляет на активности на свежем воздухе.

Правда в начале субботы, 29 июля, уфимцам придется потерпеть небольшие кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, осадки освежат землю башкирской столицы в первой половине дня. А вот с температурой воздуха более или менее все понятно: ночью столбики термометров остановятся на отметке +18 градусов, днем подскочат до 24−26 градусов.