Уфу ждут солнечные выходные
Однако в субботу с утра придется потерпеть небольшой дождь.
Однако в субботу с утра придется потерпеть небольшой дождь.
В эти выходные жителям Башкирии можно смело брать палатки, спальники, замачивать ароматное мясо и отправляться на природу. Отдых обещает быть насыщенным, тем более погода благословляет на активности на свежем воздухе.
Правда в начале субботы, 29 июля, уфимцам придется потерпеть небольшие кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, осадки освежат землю башкирской столицы в первой половине дня. А вот с температурой воздуха более или менее все понятно: ночью столбики термометров остановятся на отметке +18 градусов, днем подскочат до 24−26 градусов.
Воскресенье, 30 июля, будет еще более радужным. Синоптики Башкидрометцентра обещают солнце на протяжении всего дня. Ветры, дожди и грозы обойдут Уфу стороной. Можно смело устраивать романтические ночные прогулки, так как температура воздуха достигнет +20 градусов. Днем можно облачиться в купальные костюмы и попробовать позагорать до самой яркой звездой солнечной системы.