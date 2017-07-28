Гонконгский грузовик не попал в хабаровскую полосу

— Борт из Гонконга прибыл в Хабаровский аэропорт по расписанию. При посадке у воздушного судна не было выявлено каких-либо технических сложностей. Грузовой самолет приземлился в краевом центре для дозаправки, — объяснила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко. В аэропорту отметили, что хабаровчан периодически пугают самолеты, которые, как им кажется, пролетают так низко, что вот-вот заденут крылом крышу дома, и они сообщают об этом в аэропорт, но на самом деле это не более, чем обман зрения.