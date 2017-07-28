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05:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Гонконгский грузовик не попал в хабаровскую полосу

Утром 28 июля хабаровчан напугал низколетящий самолет.

Жителей Хабаровска утром 28 июля сильно напугал шум самолета, который, как показалось хабаровчанам, пролетел над центром городом слишком низко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно данным «Флайт-радара», борт не попал в полосу и ушёл на второй круг.

 — Борт из Гонконга прибыл в Хабаровский аэропорт по расписанию. При посадке у воздушного судна не было выявлено каких-либо технических сложностей. Грузовой самолет приземлился в краевом центре для дозаправки, — объяснила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко. В аэропорту отметили, что хабаровчан периодически пугают самолеты, которые, как им кажется, пролетают так низко, что вот-вот заденут крылом крышу дома, и они сообщают об этом в аэропорт, но на самом деле это не более, чем обман зрения.

 — Это только так кажется, что самолет летит над самыми крышами. На самом деле расстояние гораздо больше, — сказала Марина Кравченко.

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