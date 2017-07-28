Гонконгский грузовик не попал в хабаровскую полосу
Утром 28 июля хабаровчан напугал низколетящий самолет.
Утром 28 июля хабаровчан напугал низколетящий самолет.
Жителей Хабаровска утром 28 июля сильно напугал шум самолета, который, как показалось хабаровчанам, пролетел над центром городом слишком низко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно данным «Флайт-радара», борт не попал в полосу и ушёл на второй круг.
— Борт из Гонконга прибыл в Хабаровский аэропорт по расписанию. При посадке у воздушного судна не было выявлено
— Это только так кажется, что самолет летит над самыми крышами. На самом деле расстояние гораздо больше, — сказала Марина Кравченко.