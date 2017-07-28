Омичей напугал наркоман-хоккеист
Парень был тихим и не издавал шума, но его поведение горожан испугало, а некоторых рассмешило.
Парень был тихим и не издавал шума, но его поведение горожан испугало, а некоторых рассмешило.
На улицах Омска все чаще встречаются горожане, пугающие омичей своим не совсем адекватным поведением. Так вышло и вчера — внимание горожан привлек парень, творивший
Судя по видеозаписи, дело происходило в начале улицы Пушкина, возможно, возле дома № 2. Согнувшийся молодой мужчина совершал странные действия — дергал руками, словно пытался
Омичи сразу же причислили необычного прохожего к наркоманам. «Спайс», — вынесли вердикт горожане. Хоккеистом же его прозвали, поскольку в определенный момент парень выглядит как хоккеист, ждущий шайбу и вставший на вбрасывание.
«А хоккеист, потому что поза и руки в
Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке (Осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+).
Среди шуточных предположений также прозвучало то, что у молодого человека просто заклинило спину или же он гитарист и вспоминает аккорды. Напомним, в последнее время неадекватные люди не в первый раз пугают горожан.