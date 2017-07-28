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07:38 (мск), источник: Om1.ru

Омичей напугал наркоман-хоккеист

Парень был тихим и не издавал шума, но его поведение горожан испугало, а некоторых рассмешило.

На улицах Омска все чаще встречаются горожане, пугающие омичей своим не совсем адекватным поведением. Так вышло и вчера — внимание горожан привлек парень, творивший что-то непонятное. Очевидцы поделились видеозаписью, которая разлетелась по многим крупным пабликам.

Судя по видеозаписи, дело происходило в начале улицы Пушкина, возможно, возле дома № 2. Согнувшийся молодой мужчина совершал странные действия — дергал руками, словно пытался что-то поймать, пошатываясь и притопывая, бродил по кругу, замирал в нелепых позах.

Омичи сразу же причислили необычного прохожего к наркоманам. «Спайс», — вынесли вердикт горожане. Хоккеистом же его прозвали, поскольку в определенный момент парень выглядит как хоккеист, ждущий шайбу и вставший на вбрасывание.

«А хоккеист, потому что поза и руки в какой-то момент, были как у хоккеиста. Во второй половине он уже Кобзон с микрофоном», — смеются омичи.

Видео можно посмотреть, перейдя по этой ссылке (Осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+).

Среди шуточных предположений также прозвучало то, что у молодого человека просто заклинило спину или же он гитарист и вспоминает аккорды. Напомним, в последнее время неадекватные люди не в первый раз пугают горожан.

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