На АЗС «Газпромнефти» в Красноярске выросли цены на бензин
Стоимость АИ-92 на заправках данной компании составляет 36,05 руб.
Стоимость АИ-92 на заправках данной компании составляет 36,05 руб.
В Красноярске на АЗС «Газпромнефти» подорожал бензин. На данный момент стоимость АИ-92 на заправках данной компании составляет 36,05 руб. Ранее цена была равна 35,85 руб.
Вместе с тем на АЗС «Газпромнефти» подорожали и другие марки топлива. АИ-95, а также АИ-98 подорожали на 30 копеек — до 38,2 руб., и 41,8 руб. соответственно. На 20 копеек выросла цена и дизельного топлива.
Добавим, что в июле на 54 АЗС Красноярска и пригорода активисты ФАР нашли некачественный бензин. Большинство из них находится в Советском районе и на правом берегу краевого центра. Среди аутсайдеров отмечаются «Сибойл», «Регион 24», «Крастранснефть» (Дивногорск), «Столица-м» и другие.
Лидерами по качеству топлива были признаны «Газпромнефть», «Красноярскнефтепродукт» (КНП), «25 часов» и «Роснефть».