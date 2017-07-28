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07:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На АЗС «Газпромнефти» в Красноярске выросли цены на бензин

Стоимость АИ-92 на заправках данной компании составляет 36,05 руб.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на АЗС «Газпромнефти» подорожал бензин. На данный момент стоимость АИ-92 на заправках данной компании составляет 36,05 руб. Ранее цена была равна 35,85 руб.

Вместе с тем на АЗС «Газпромнефти» подорожали и другие марки топлива. АИ-95, а также АИ-98 подорожали на 30 копеек — до 38,2 руб., и 41,8 руб. соответственно. На 20 копеек выросла цена и дизельного топлива.

Добавим, что в июле на 54 АЗС Красноярска и пригорода активисты ФАР нашли некачественный бензин. Большинство из них находится в Советском районе и на правом берегу краевого центра. Среди аутсайдеров отмечаются «Сибойл», «Регион 24», «Крастранснефть» (Дивногорск), «Столица-м» и другие.

Лидерами по качеству топлива были признаны «Газпромнефть», «Красноярскнефтепродукт» (КНП), «25 часов» и «Роснефть».

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