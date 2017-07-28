«Тотальный диктант» может переехать из Новосибирска

«Всем известно, что штаб-квартирой “Тотального диктанта” исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции. Осенью мы начнём принимать заявки», — отметила Ольга Ребковец.

Напомним, Новосибирск — город-основатель «Тотального диктанта. Проект существует с 2004 года. Первый диктант прошел как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2017 году свою грамотность решили проверить более 200 тысяч человек.