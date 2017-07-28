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07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Тотальный диктант» может переехать из Новосибирска

Уже определили дату проведения самого массового диктанта страны — в следующем году он пройдет 14 апреля, сообщает руководитель проекта Ольга Ребковец.

«Тотальный диктант» может переехать из Новосибирска, главным новшеством станет ежегодная смена столицы, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Статус столица предполагает, что автор приезжает-читать свой текст в город-победитель.

«Всем известно, что штаб-квартирой “Тотального диктанта” исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции. Осенью мы начнём принимать заявки», — отметила Ольга Ребковец.

Напомним, Новосибирск — город-основатель «Тотального диктанта. Проект существует с 2004 года. Первый диктант прошел как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2017 году свою грамотность решили проверить более 200 тысяч человек.

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