«Тотальный диктант» может переехать из Новосибирска
Уже определили дату проведения самого массового диктанта страны — в следующем году он пройдет 14 апреля, сообщает руководитель проекта Ольга Ребковец.
Уже определили дату проведения самого массового диктанта страны — в следующем году он пройдет 14 апреля, сообщает руководитель проекта Ольга Ребковец.
«Тотальный диктант» может переехать из Новосибирска, главным новшеством станет ежегодная смена столицы, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Статус столица предполагает, что автор
«Всем известно, что
Напомним, Новосибирск —