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07:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане сразятся на танках в «Платинум арене»

Участие в турнире взводов может принять любой желающий.

В воскресенье, 30 июля Хабаровск примет серию турниров «Время танков. Битва взводов». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе пройдет первый этап, затем игры федерального проекта пройдут во Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, суперфинал в Екатеринбурге.

По словам организаторов, мероприятие в Хабаровске планируют посетить более 3 тыс человек.

Турнир включает в себя командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачёт. Для организации игровой зоны личного зачета для в город доставлено 60 современных компьютеров. Лучшие танкисты получат ценные подарки.

Принять участие в турнире бесплатно может любой желающий, достаточно получить пригласительный на сайте.

Для гостей мероприятия будут работать бесплатные фотозоны, салоны красоты, мастер-классы. Среди посетителей также разыграют сувениры и подарки.

 — На турнир «Время танков. Битва взводов» специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы лично пообщаться с многочисленными поклонниками игры и ответить на все интересующие их вопросы, уточняют организаторы. Турнир стартует 30 июля в 12:00 в СЗК «Платинум арена».

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