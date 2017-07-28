Хабаровчане сразятся на танках в «Платинум арене»

В воскресенье, 30 июля Хабаровск примет серию турниров «Время танков. Битва взводов». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе пройдет первый этап, затем игры федерального проекта пройдут во Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, суперфинал в Екатеринбурге.

По словам организаторов, мероприятие в Хабаровске планируют посетить более 3 тыс человек.

Турнир включает в себя командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачёт. Для организации игровой зоны личного зачета для в город доставлено 60 современных компьютеров. Лучшие танкисты получат ценные подарки.

Принять участие в турнире бесплатно может любой желающий, достаточно получить пригласительный на сайте.

Для гостей мероприятия будут работать бесплатные фотозоны, салоны красоты, мастер-классы. Среди посетителей также разыграют сувениры и подарки.