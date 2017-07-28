Эксперты ОНФ предложили создать «зеленый щит» вокруг Байкала
Лесопарковые зеленые пояса будут сформированы в этом году.
Лесопарковые зеленые пояса будут сформированы в этом году.
Лесопарковые зеленые пояса вокруг населенных пунктов создаются в 85-ти регионах России. Эксперты ОНФ предложили создать «зеленые щиты» вокруг озера Байкал, в который в том числе войдут леса вокруг Иркутска и
ОНФ выступил за то, чтобы зеленые пояса создавались не только вокруг городов, но и вокруг уникальных природных объектов.
«Мы считаем, что к окончанию Года экологии во всех российских регионах должны быть созданы “зеленые щиты”. Сейчас над особо ценными лесами вокруг крупных городских центров нависла угроза, в том числе и
В работе форума приняли участие эксперты ОНФ,
«Здесь на межрегиональном экологическом форуме мы обсудили наиболее важные и проблемные вопросы формирования “зеленых щитов” вокруг крупных городов. Наши региональные отделения, которые сейчас являются операторами по организации формирования лесопарковых зеленых поясов, сталкиваются со многими трудностями при реализации этого процесса. Это и противодействие, и недопонимание со стороны органов власти, и массовое сокращение городских лесов, и возможные негативные последствия от принятой “лесной амнистии”. Все эти вопросы являются очень важными, и найти ответы на них необходимо. Я надеюсь, что после форума процесс создания “зеленых щитов” больше не будет затягиваться», — отметил Дмитрий Миронов.
Эксперт ОНФ, руководитель Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов сообщил, что накануне Государственная Дума приняла поправки Общероссийского народного фронта, ужесточающие режим функционирования «зеленых щитов», которые позволят в том числе снизить возможные негативные последствия для экологии вследствие принятия федерального закона о «лесной амнистии».
«В своих поправках мы постарались сделать так, чтобы в состав лесопаркового зеленого пояса входили не только леса, но и другие экологически эффективные территории, в том числе и водоохранные зоны. Кроме того, мы предусмотрели, что если в состав “зеленого щита” включается территория с более жестким режимом охраны, например национальный парк, то этот режим и дальше сохраняется на этой территории, несмотря на ее включение в лесопарковый зеленый пояс. На форуме нам было важно донести до всех наших регионов суть наших законодательных поправок, с которыми, мы надеемся, процесс создания “зеленых щитов” пойдет более динамично и продуктивно», — резюмировал Виноградов.
В рамках форума также прошел семинар для муниципалитетов. Главная задача семинара — рассказать представителям городских администраций о существующем опыте по созданию лесопарковых зеленых поясов, разъяснить правовые аспекты использования и воспроизводства лесов.