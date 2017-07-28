Эксперты ОНФ предложили создать «зеленый щит» вокруг Байкала

Источник: IrkutskMedia.ru

Лесопарковые зеленые пояса вокруг населенных пунктов создаются в 85-ти регионах России. Эксперты ОНФ предложили создать «зеленые щиты» вокруг озера Байкал, в который в том числе войдут леса вокруг Иркутска и Улан-Удэ. Об этом сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов на межрегиональном форуме ОНФ «Зеленый щит» в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что такие пояса представляют собой основу экологического каркаса для каждого региона, и поэтому они должны быть сформированы уже в этом году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

ОНФ выступил за то, чтобы зеленые пояса создавались не только вокруг городов, но и вокруг уникальных природных объектов.

«Мы считаем, что к окончанию Года экологии во всех российских регионах должны быть созданы “зеленые щиты”. Сейчас над особо ценными лесами вокруг крупных городских центров нависла угроза, в том числе и из-за принятого закона о “лесной амнистии”. Лесопарковый зеленый пояс сегодня — это действенный инструмент защиты подобных экологически эффективных территорий, поэтому этот вопрос актуален для всех регионов. Кроме того, “зеленые щиты” способны защитить не только леса вокруг городов, но и особо ценные природные территории. Например, озеро Байкал, вокруг которого, на наш взгляд, также должен появиться лесопарковый пояс», — отметил Миронов.

В работе форума приняли участие эксперты ОНФ, ученые-экологи, представители органов власти Уральского федерального округа, журналисты, гражданские активисты и студенты.

«Здесь на межрегиональном экологическом форуме мы обсудили наиболее важные и проблемные вопросы формирования “зеленых щитов” вокруг крупных городов. Наши региональные отделения, которые сейчас являются операторами по организации формирования лесопарковых зеленых поясов, сталкиваются со многими трудностями при реализации этого процесса. Это и противодействие, и недопонимание со стороны органов власти, и массовое сокращение городских лесов, и возможные негативные последствия от принятой “лесной амнистии”. Все эти вопросы являются очень важными, и найти ответы на них необходимо. Я надеюсь, что после форума процесс создания “зеленых щитов” больше не будет затягиваться», — отметил Дмитрий Миронов.

Эксперт ОНФ, руководитель Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов сообщил, что накануне Государственная Дума приняла поправки Общероссийского народного фронта, ужесточающие режим функционирования «зеленых щитов», которые позволят в том числе снизить возможные негативные последствия для экологии вследствие принятия федерального закона о «лесной амнистии».

«В своих поправках мы постарались сделать так, чтобы в состав лесопаркового зеленого пояса входили не только леса, но и другие экологически эффективные территории, в том числе и водоохранные зоны. Кроме того, мы предусмотрели, что если в состав “зеленого щита” включается территория с более жестким режимом охраны, например национальный парк, то этот режим и дальше сохраняется на этой территории, несмотря на ее включение в лесопарковый зеленый пояс. На форуме нам было важно донести до всех наших регионов суть наших законодательных поправок, с которыми, мы надеемся, процесс создания “зеленых щитов” пойдет более динамично и продуктивно», — резюмировал Виноградов.