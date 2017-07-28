В аэропорту Владивостока задержали иностранца с контрабандой
Таможенники изъяли 14 килограммов телефонов,
Таможенники изъяли 14 килограммов телефонов,
Накануне сотрудники таможни задержали в аэропорту Владивостока крупную партию товара, который нелегально пытался провезти иностранный гражданин. Мужчина прилетел из Пхеньяна — столицы Северной Кореи. В его багаже обнаружены 2352 таблетки, 29
К слову, таможенники выявили незадекларированный товар, когда контрабандист проходил так называемый зелёный коридор для пассажиров с вещами личного пользования, не подлежащими таможенному декларированию. В результате, согласно перечню документов и таможенному регламенту, мужчине пришлось идти ещё и по «красному коридору».
По данному факту в отношении иностранца возбуждено административное дело по статье 16 КоАП — её санкции предусматривают штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с конфискацией нелегального багажа.