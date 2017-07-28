Создать региональный сосудистый центр планируют в Братске в 2019 году
Создать региональный сосудистый центра в Братск на базе ГБ № 2 планируется в 2019 году.
Создать региональный сосудистый центра в Братск на базе ГБ № 2 планируется в 2019 году.
Об этом 27 июля 2017 года сообщает
По словам министра, такой центр особенно необходим для северных территорий региона и прилегающих к Братску районов, где проживают более 700 тыс. человек. Олег Ярошенко подчеркнул, что создание такого центра планируется в рамках
До конца 2017 и в течение 2018 года будут проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы в 2019 году на базе городской больницы № 2 был создан полноценный региональный сосудистый центр с