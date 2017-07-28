Создать региональный сосудистый центр планируют в Братске в 2019 году

Об этом 27 июля 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко во время встречи с главными врачами больниц Братска.

По словам министра, такой центр особенно необходим для северных территорий региона и прилегающих к Братску районов, где проживают более 700 тыс. человек. Олег Ярошенко подчеркнул, что создание такого центра планируется в рамках частно-государственного партнерства. Он заметил, что создание регионального сосудистого центра невозможно без создания первично-сосудистого отделения, а это предусматривает наличие врачей с соответствующей квалификацией, закупки дорогостоящего оборудования, вхождение в территориальную программу, а также создание коек соответствующего профиля. Олег Ярошенко отметил, что курс на решение всех этих задач уже взят.