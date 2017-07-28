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07:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Создать региональный сосудистый центр планируют в Братске в 2019 году

Создать региональный сосудистый центра в Братск на базе ГБ № 2 планируется в 2019 году.

Об этом 27 июля 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко во время встречи с главными врачами больниц Братска.

По словам министра, такой центр особенно необходим для северных территорий региона и прилегающих к Братску районов, где проживают более 700 тыс. человек. Олег Ярошенко подчеркнул, что создание такого центра планируется в рамках частно-государственного партнерства. Он заметил, что создание регионального сосудистого центра невозможно без создания первично-сосудистого отделения, а это предусматривает наличие врачей с соответствующей квалификацией, закупки дорогостоящего оборудования, вхождение в территориальную программу, а также создание коек соответствующего профиля. Олег Ярошенко отметил, что курс на решение всех этих задач уже взят.

До конца 2017 и в течение 2018 года будут проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы в 2019 году на базе городской больницы № 2 был создан полноценный региональный сосудистый центр с первично-сосудистым отделением. Олег Ярошенко считает, что создание такого центра принципиально изменит демографическую ситуацию в городе, поскольку летальный исход от острых нарушений мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома в Иркутской области все ещё остается очень высоким.

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