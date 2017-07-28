Тигрица Уссури и козел Тур уже месяц живут вместе в Приморском Сафари-парке
Подробности о появлении новой парочки рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.
Подробности о появлении новой парочки рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Тигрица Уссури и козел Тур живут вместе уже больше месяца в Приморском
«24 июня вечером тигрице Уссури дали очередного козла на съедение. Перед этим, как обычно, тигра не кормили сутки. Так называемый голодный день должен быть у каждого хищника в любом зоопарке раз в неделю. Однако Уссури
Имя Тур он получил ироничное. Козлик заметно меньше Тимура, не обладает наглостью и смелостью Тимура, очень ласковый и ручной.
Месяц тигрица Уссури и козел Тур были вместе. И днем и ночью. И в ночных вольерах и в больших парках. Во время дождя спали в небольшом убежище рядом.
Дмитрий Мезенцев не смог объяснить с чем связано такое поведение животных.
«Иногда думается, что звери знали друг друга в прошлой жизни и поэтому живут мирно в этой жизни, несмотря на такое разное обличье. Отношения Амура и Тимура, а также Уссури и Тура — удивительны и непонятны. Они ждут своих исследователей. Только не тех, кто считает, что у животных нет души, что все основано на инстинктах и что сожрет тигр козла, когда проголодается».
Напомним, история всемирно известной дружбы между хищником и травоядным началась в Приморском сафари парке осенью 2015 года. 22 ноября в вольер к амурскому тигру Амуру привели обычного домашнего козла, у которого на тот момент даже имени не было. Кто бы мог тогда предположить, что из этого получится самая удивительная и необычная история, которую будут обсуждать во всем мире. Хищнику и раньше запускали в вольер животных, чтобы он не терял охотничьих навыков. Но козел, позже названный Тимуром, не захотел стать блюдом, а смог из добычи превратиться в товарища.