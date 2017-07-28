Тигрица Уссури и козел Тур уже месяц живут вместе в Приморском Сафари-парке

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Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Тигрица Уссури и козел Тур живут вместе уже больше месяца в Приморском Сафари-парке. Хищник и жертва отлично ладят между собой, совсем как знаменитые Амур и Тимур. Директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал подробности зарождения дружбы Уссури и Тура, сообщает ИА PrimaMedia.

«24 июня вечером тигрице Уссури дали очередного козла на съедение. Перед этим, как обычно, тигра не кормили сутки. Так называемый голодный день должен быть у каждого хищника в любом зоопарке раз в неделю. Однако Уссури почему-то козла не тронула, хотя до этого случая съела, казалось бы, точно таких же коз достаточно много, ни одного не пощадила, — отметил Дмитрий Мезенцев. — Козлика взяли на довольствие, оставили жить с Уссури и стали наблюдать.

Имя Тур он получил ироничное. Козлик заметно меньше Тимура, не обладает наглостью и смелостью Тимура, очень ласковый и ручной.

Месяц тигрица Уссури и козел Тур были вместе. И днем и ночью. И в ночных вольерах и в больших парках. Во время дождя спали в небольшом убежище рядом.

Дмитрий Мезенцев не смог объяснить с чем связано такое поведение животных.

«Иногда думается, что звери знали друг друга в прошлой жизни и поэтому живут мирно в этой жизни, несмотря на такое разное обличье. Отношения Амура и Тимура, а также Уссури и Тура — удивительны и непонятны. Они ждут своих исследователей. Только не тех, кто считает, что у животных нет души, что все основано на инстинктах и что сожрет тигр козла, когда проголодается».