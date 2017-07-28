Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
«Это безобразие»: Путин опробовал российский «умный браслет»
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
26-летний Никита Пресняков женился
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
На Украине пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе - СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Политические битвы
07:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тигрица Уссури и козел Тур уже месяц живут вместе в Приморском Сафари-парке

Подробности о появлении новой парочки рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Тигрица Уссури и козел Тур живут вместе уже больше месяца в Приморском Сафари-парке. Хищник и жертва отлично ладят между собой, совсем как знаменитые Амур и Тимур. Директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал подробности зарождения дружбы Уссури и Тура, сообщает ИА PrimaMedia.

«24 июня вечером тигрице Уссури дали очередного козла на съедение. Перед этим, как обычно, тигра не кормили сутки. Так называемый голодный день должен быть у каждого хищника в любом зоопарке раз в неделю. Однако Уссури почему-то козла не тронула, хотя до этого случая съела, казалось бы, точно таких же коз достаточно много, ни одного не пощадила, — отметил Дмитрий Мезенцев. — Козлика взяли на довольствие, оставили жить с Уссури и стали наблюдать.

Имя Тур он получил ироничное. Козлик заметно меньше Тимура, не обладает наглостью и смелостью Тимура, очень ласковый и ручной.

Месяц тигрица Уссури и козел Тур были вместе. И днем и ночью. И в ночных вольерах и в больших парках. Во время дождя спали в небольшом убежище рядом.

Дмитрий Мезенцев не смог объяснить с чем связано такое поведение животных.

«Иногда думается, что звери знали друг друга в прошлой жизни и поэтому живут мирно в этой жизни, несмотря на такое разное обличье. Отношения Амура и Тимура, а также Уссури и Тура — удивительны и непонятны. Они ждут своих исследователей. Только не тех, кто считает, что у животных нет души, что все основано на инстинктах и что сожрет тигр козла, когда проголодается».

Напомним, история всемирно известной дружбы между хищником и травоядным началась в Приморском сафари парке осенью 2015 года. 22 ноября в вольер к амурскому тигру Амуру привели обычного домашнего козла, у которого на тот момент даже имени не было. Кто бы мог тогда предположить, что из этого получится самая удивительная и необычная история, которую будут обсуждать во всем мире. Хищнику и раньше запускали в вольер животных, чтобы он не терял охотничьих навыков. Но козел, позже названный Тимуром, не захотел стать блюдом, а смог из добычи превратиться в товарища.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь