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06:42 (мск), источник: ТАСС

Рисунок Трампа продали на аукционе почти за $30 тыс

Начальная стоимость лота составляла $9 тыс. Имя покупателя не сообщается.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка в исполнении Дональда Трампа продан на аукционе за примерно $29,2 тысячи. Об этом сообщили в четверг представители базирующегося в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционного дома Nate D. Sanders Auctions, устраивавшего торги.

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По их словам, речь идет о любительском наброске, изображающем вид на Нью-Йорк с небоскребом Trump Tower по центру. Рисунок c автографом президента США выполнен с помощью золотистого фломастера. Заключенный в рамку лист бумаги находится практически в идеальном состоянии за исключением почти незаметного пятна и потертости на правой стороне.

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В аукционном доме утверждают, что эта работа, несмотря на свою примитивность, «является редкой, так как достоверно известно лишь о нескольких рисунках» Трампа. Начальная стоимость лота составляла $9 тыс. Имя покупателя не сообщается.

Трамп довольно схематично изобразил вид на Нью-Йорк на благотворительном мероприятии в 2005 году, задолго до вступления в должность главы государства. Прием устраивала компания Pitney Bowes по случаю Международного дня грамотности, который отмечается в сентябре. Компания попросила известных деятелей искусств, спортсменов, писателей, иллюстраторов и политиков создать нечто самобытное с собственным автографом. Позднее эти поделки выставлялись на аукцион, а прибыль предназначалась для центров ликвидации безграмотности в США и Канаде.

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