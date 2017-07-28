В Минусинске спасатели вызволили из колодца собаку

Операцию по спасению упавшей в колодец теплотрассы собаки провели накануне в Минусинске. Об этом рассказали в Красноярском краевом учреждении «Спасатель».

Животное провело три дня в теплотрассе на перекрестке ул. Горького и Делегатской. По данным издания «Среда24», местные жители пытались подкармливать собаку, но она отказывалась от еды. Вытащить животное из колодца своими силами люди не могли, поэтому обратились в оперативную службу. Спасатели спустились к собаке в колодец и вытащили ее.

Кроме этого, спасатели на территории Красноярского края проводят сразу несколько поисковых операций в лесах. В Тюхтетском районе сменилась очередная группа, которая ищет 14-летнюю девочку, пропавшую 24 июля во время сбора ягоды. Ее поисками занимаются спасатели, полицейские, местные жители и волонтеры. Сегодня из Красноярска выехала очередная группа добровольцев.