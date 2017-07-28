К неблагополучным семьям Индустриального района Хабаровска пришли полицейские
Инспекторы по делам несовершеннолетних оценили состояние квартир и узнали, чем занимаются дети на каникулах.
Инспекторы по делам несовершеннолетних оценили состояние квартир и узнали, чем занимаются дети на каникулах.
Инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления МВД посетили проблемные семьи в Индустриальном районе Хабаровска, где на позапрошлой неделе произошла трагическая история с маленькой девочкой. Полицейские проверили, в каких условиях живут дети, родственники которых состоят на профилактическом учете или замечены в злоупотреблении спиртным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В этот раз инспекторы ПДН пришли в подучетные семьи не только с проверкой, но и с подарками. Сотрудники полиции посмотрели, чисто ли в квартирах, спросили у школьников, чем они занимаются на каникулах, и узнали, устроены ли младшие дети в сады. По всем адресам родителей застали трезвыми, посторонних людей в квартирах не было.
В Индустриальном районе на профилактическом учете в полиции состоят более 200 семей, а во всем Хабаровске — порядка пятисот. Инспекторы по делам несовершеннолетних должны бывать в таких семьях каждый месяц.
Напомним, после того как в Индустриальном районе обнаружили тело задушенной девочки Олеси Шовкун, у районного прокурора возникли вопросы к полиции и органам соцзащиты. На межведомственном совещании выяснилось, что мать ребенка была на учете в отделе ПДН. Позже прокурор района заявил, что инспекторы по делам несовершеннолетних работали с семьей лишь на бумаге — в квартиру они не приходили, профилактические беседы не вели. В полиции с этими выводами не согласились: как сообщила