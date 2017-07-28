К неблагополучным семьям Индустриального района Хабаровска пришли полицейские

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления МВД посетили проблемные семьи в Индустриальном районе Хабаровска, где на позапрошлой неделе произошла трагическая история с маленькой девочкой. Полицейские проверили, в каких условиях живут дети, родственники которых состоят на профилактическом учете или замечены в злоупотреблении спиртным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В этот раз инспекторы ПДН пришли в подучетные семьи не только с проверкой, но и с подарками. Сотрудники полиции посмотрели, чисто ли в квартирах, спросили у школьников, чем они занимаются на каникулах, и узнали, устроены ли младшие дети в сады. По всем адресам родителей застали трезвыми, посторонних людей в квартирах не было.

В Индустриальном районе на профилактическом учете в полиции состоят более 200 семей, а во всем Хабаровске — порядка пятисот. Инспекторы по делам несовершеннолетних должны бывать в таких семьях каждый месяц.