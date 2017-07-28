Внедрение системы ГЛОНАСС в машинах скорой помощи в Приангарье «буксует» на одном месте

Источник: IrkutskMedia.ru

Оснащение системой ГЛОНАСС автомобилей медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Иркутской области находится на низком уровне. Ситуация с реализацией проекта по ее внедрению практически не изменилась в последнее время, несмотря на то что были освоены бюджетные деньги в 2015 и 2016 годах и закуплено оборудование. Полномочия кочуют из одного министерства в другое, и найти «крайнего» практически не представляется возможным. Представители общественности и заинтересованных структур обсудили данную проблему на круглом столе «Медицинское сопровождение деятельности по организации безопасного дорожного движения» накануне, 27 июля. Присутствовавшие приняли решение вынести данный вопрос на рассмотрение областной комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Савельев заявил о том, что круглый стол, посвященный медицинской деятельности, направленной на повышение безопасности дорожного движения, состоялся впервые. По его мнению, одной из проблем является оборудование медицинских автомобилей системой ГЛОНАСС.

«Она должна реагировать на различные дорожно-транспортные происшествия и передавать соответствующую информацию», — рассказал Алексей Савельев.

По словам заместителя начальника Центра ГО и ЧО Василия Перфильева, модули ЭРЫ-ГЛОНАСС подразумевают сопряжение с системой 112.

«Вызов экстренных и оперативных служб осуществляется по единому номеру 112. В настоящее время проводится работа по строительству данной системы на территории Иркутской области. Уже функционирует центр обработки вызовов 112, проводится опытная эксплуатация только сегмента. На территории Иркутской области в полном объеме планируется запустить данную систему в 2021 году. ЭРА-ГЛОНАСС подразумевает сопряжение с системой 112. Оно невозможно, пока не начнет функционировать в полном объеме система 112 на территории области», — отметил он.

Председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов обратил внимание участников круглого стола на то, что в настоящее время системой ГЛОНАСС должны быть обеспечены автомобили медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Министерство экономического развития передало функции по обеспечению данной системой в МинЖКХ. На областной комиссии по безопасности дорожного движения было заявлено, что в ближайшее время скорая медицинская помощь и медицина катастроф будут подключены к системе ГЛОНАСС. Система установлена, но она не обслуживается, потому что МинЖКХ решило передать эти функции непрофильному, на мой взгляд, министерству имущественных отношений», — рассказал эксперт.

Между тем замначальника отдела развития транспортного комплекса и связи управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи регионального МинЖКХ Марина Цицеронова отметила, что Иркутская область заняла последнее место в рейтинге субъектов РФ по использованию технологий ГЛОНАСС, проведенном в 2015 и 2016 годах министерством экономического развития России. По словам чиновницы, деньги на реализацию проекта были предусмотрены в рамках госпрограммы.

«Заключались контракты, было приобретено оборудование ГЛОНАСС, оснащены транспортные средства 14-ти ведомств, в том числе министерства здравоохранения. Оборудованы 538 машин из 654-х. Вопрос остается только в том, что не установлены туда сим-карты, которые могли бы сигнал передавать как раз в региональную информационную систему, которой на сегодняшний день не существует. Тех денег, которые заложены у нас, не хватит ни на какую систему. Было принято решение передать полномочия Минимуществу, потому что там реализуется крупный проект АПК “Безопасный город”. На создание региональной навигационной информационной системы деньги в прошлом году не предусматривались. Если в этом году деньги освоим, подключим все приборы ГЛОНАСС к системе, но это будет онлайн-система какого-то стороннего коммерческого предприятия. Мы останемся на тех же позициях. Функции, конечно, будут выполняться, но не наши полномочия», — рассказала Марина Цицеронова.

Слово также взял координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области Сергей Батукаев. «Фронтовика» возмутило то, что бюджетные деньги были освоены, а выхлопа от «реализации» не последовало. Напротив, с его слов, регион получил негативный результат — в виде последнего места в рейтинге Минэкономразвития РФ.