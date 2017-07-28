В омские вузы начали зачислять абитуриентов
Приём документов завершён.
Приём документов завершён.
Омские вузы начали зачисление абитуриентов на курсы. Об этом сообщает
«Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления», — отметили в Рособрнадзоре.
Сейчас начался этап приоритетного зачисления — принимаются студенты, которые поступают без вступительных экзаменов и абитуриенты на места в пределах квот. Приём согласий о зачислении на курсы от них завершится завтра. 29 июля будут изданы приказы о зачислении.
Отметим, что после этого начнётся первый этап зачисления абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса.