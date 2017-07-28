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08:26 (мск), источник: АиФ Омск

В омские вузы начали зачислять абитуриентов

Приём документов завершён.

Омские вузы начали зачисление абитуриентов на курсы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

«Для поступающих без вступительных испытаний должно быть указано основание приема и количество баллов за индивидуальные достижения. Также в списках указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления», — отметили в Рособрнадзоре.

Сейчас начался этап приоритетного зачисления — принимаются студенты, которые поступают без вступительных экзаменов и абитуриенты на места в пределах квот. Приём согласий о зачислении на курсы от них завершится завтра. 29 июля будут изданы приказы о зачислении.

Отметим, что после этого начнётся первый этап зачисления абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса.

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