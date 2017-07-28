В Новокузнецке мошенники похитили у одного из банков более 1,3 млрд рублей

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор восьми участникам ОПГ, которые совершали кредитные мошенничества на крупные суммы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, всего преступники оформили более 100 фиктивных кредитных договоров, на суммы от 10 до 25 миллионов рублей. Для этого они создавали фирмы-однодневки, которые регистрировали на подставных лиц. В целом у одного из банков они похитили более 1,3 млрд рублей.

В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили более 100 томов, было опрошено более 300 свидетелей. У участников ОПГ изъяли 228 томов документов, печати различных организаций, в том числе кредитных. На имущество мошенников, включая квартиры, машины, земельные участки и нежилые здания, ювелирные украшения и предметы роскоши, наложили арест.