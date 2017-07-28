В Новокузнецке мошенники похитили у одного из банков более 1,3 млрд рублей
Восемь участников ОПГ признаны виновными в преступлениях.
Восемь участников ОПГ признаны виновными в преступлениях.
Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор восьми участникам ОПГ, которые совершали кредитные мошенничества на крупные суммы.
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В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили более 100 томов, было опрошено более 300 свидетелей. У участников ОПГ изъяли 228 томов документов, печати различных организаций, в том числе кредитных. На имущество мошенников, включая квартиры, машины, земельные участки и нежилые здания, ювелирные украшения и предметы роскоши, наложили арест.
В итоге организатор ОПГ получил 12 лет колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 900 000 рублей. остальные участники отправятся в колонию общего режима на сроки от 7 до 10 лет 6 месяцев и выплатят штрафы от 400 000 рублей до 800 000 рублей.