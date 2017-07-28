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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке мошенники похитили у одного из банков более 1,3 млрд рублей

Восемь участников ОПГ признаны виновными в преступлениях.

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор восьми участникам ОПГ, которые совершали кредитные мошенничества на крупные суммы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, всего преступники оформили более 100 фиктивных кредитных договоров, на суммы от 10 до 25 миллионов рублей. Для этого они создавали фирмы-однодневки, которые регистрировали на подставных лиц. В целом у одного из банков они похитили более 1,3 млрд рублей.

В ходе расследования уголовного дела, материалы которого составили более 100 томов, было опрошено более 300 свидетелей. У участников ОПГ изъяли 228 томов документов, печати различных организаций, в том числе кредитных. На имущество мошенников, включая квартиры, машины, земельные участки и нежилые здания, ювелирные украшения и предметы роскоши, наложили арест.

В итоге организатор ОПГ получил 12 лет колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 900 000 рублей. остальные участники отправятся в колонию общего режима на сроки от 7 до 10 лет 6 месяцев и выплатят штрафы от 400 000 рублей до 800 000 рублей.

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