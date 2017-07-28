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08:39 (мск), источник: Newtimes.kz

В ВКО заблокировали девять групп смерти

По информации департамента внутренних дел области, с начала года было зарегистрировано 12 фактов участия несовершеннолетних в группах «Синий кит», передает «Устинка Live».

Источник: Newtimes.kz

Правоохранительные органы вовремя вмешались, чтобы не допустить случаев суицида среди подростков.

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Сообщается, что в итоге заблокировано около 9 так называемых групп смерти.

«Админами этих групп были в основном подростки. В Семее был случай, когда школьник ради интереса зарегистрировался в группе и ему дали задание, чтобы он указал себя администратором. В Зыряновске 13-летней девочке написал сверстник из Катон-Карагайского района, который тоже давал различные задания. В результате принятых Департаментом своевременных мер фактов суицида среди несовершеннолетних не допущено», —- пояснили полицейские.

Не остаются в стороне и педагоги школ и колледжей, которые постоянно отслеживают группы смерти в социальных сетях и проводят профилактические беседы с подростками, чтобы дети понимали, насколько опасно играть в такие игры.

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