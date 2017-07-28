В ВКО заблокировали девять групп смерти

«Админами этих групп были в основном подростки. В Семее был случай, когда школьник ради интереса зарегистрировался в группе и ему дали задание, чтобы он указал себя администратором. В Зыряновске 13-летней девочке написал сверстник из Катон-Карагайского района, который тоже давал различные задания. В результате принятых Департаментом своевременных мер фактов суицида среди несовершеннолетних не допущено», —- пояснили полицейские.