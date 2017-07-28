Уральские храмы отметят День Крещения Руси колокольным звоном
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Православные верующие сегодня, 28 июля, отмечают День Крещения Руси.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Православные верующие сегодня, 28 июля, отмечают День Крещения Руси.
В храмах и церквях уральской столицы, как и других российских городов, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках акции «Слава тебе, Боже!» прозвучит праздничный колокольный звон.
С датой, имеющей большое значение для всего православного мира, уральцев поздравил врио губернатора Евгений Куйвашев.
«За многовековую историю России православие укрепляло мужество и дух наших предков, являлось основой принятия важнейших государственных решений, выступало надежной основой развития человеческой личности и сохранения семейных ценностей. И сегодня мы ощущаем крепость этого духовного фундамента», — отметил глава региона.
Напомним, 28 июля в России отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.