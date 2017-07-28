Уральские храмы отметят День Крещения Руси колокольным звоном

В храмах и церквях уральской столицы, как и других российских городов, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках акции «Слава тебе, Боже!» прозвучит праздничный колокольный звон.

С датой, имеющей большое значение для всего православного мира, уральцев поздравил врио губернатора Евгений Куйвашев.

«За многовековую историю России православие укрепляло мужество и дух наших предков, являлось основой принятия важнейших государственных решений, выступало надежной основой развития человеческой личности и сохранения семейных ценностей. И сегодня мы ощущаем крепость этого духовного фундамента», — отметил глава региона.