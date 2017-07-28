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08:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральские храмы отметят День Крещения Руси колокольным звоном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Православные верующие сегодня, 28 июля, отмечают День Крещения Руси.

В храмах и церквях уральской столицы, как и других российских городов, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках акции «Слава тебе, Боже!» прозвучит праздничный колокольный звон.

С датой, имеющей большое значение для всего православного мира, уральцев поздравил врио губернатора Евгений Куйвашев.

«За многовековую историю России православие укрепляло мужество и дух наших предков, являлось основой принятия важнейших государственных решений, выступало надежной основой развития человеческой личности и сохранения семейных ценностей. И сегодня мы ощущаем крепость этого духовного фундамента», — отметил глава региона.

Напомним, 28 июля в России отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

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