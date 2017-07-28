Озеро Ленево в Омской области очистили от мусора

В рамках всероссийской акции «Вода России» на территории природного заказника регионального значения «Озеро Ленево» 21 июля очистили территорию. Инициатором очистки выступило Управление по охране животного мира.

Всего за несколько часов представители управления, предприниматели и волонтеры очистили более 20 гектаров акватории озера Ленево и прибрежных территорий. Интересно, что к уборке охотно присоединились и туристы, отдыхающие на тот момент в заказнике.

Впрочем, как отметили в Минприроды, работы было не очень много, поскольку за состоянием заказника тщательно следят инспекторы и егеря Управления по охране животного мира.

Параллельно с уборкой, представители ОмГПУ и омского «Русского географического общества» изучали экосистему природного комплекса и провели мониторинг редких видов местной флоры. В тот же день была проведена экскурсия для детей и взрослых.