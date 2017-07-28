Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Как заставить гнев работать на себя
"Ну пусть поправляется": Путин о состоянии здоровья Грефа
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
26-летний Никита Пресняков женился
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: России отказали в немедленном возвращении долга Украины
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
08:49 (мск), источник: Om1.ru

Озеро Ленево в Омской области очистили от мусора

С прибрежной зоны озера убрали бытовые отходы, сухие кустарники и траву.

В рамках всероссийской акции «Вода России» на территории природного заказника регионального значения «Озеро Ленево» 21 июля очистили территорию. Инициатором очистки выступило Управление по охране животного мира.

Всего за несколько часов представители управления, предприниматели и волонтеры очистили более 20 гектаров акватории озера Ленево и прибрежных территорий. Интересно, что к уборке охотно присоединились и туристы, отдыхающие на тот момент в заказнике.

Впрочем, как отметили в Минприроды, работы было не очень много, поскольку за состоянием заказника тщательно следят инспекторы и егеря Управления по охране животного мира.

Параллельно с уборкой, представители ОмГПУ и омского «Русского географического общества» изучали экосистему природного комплекса и провели мониторинг редких видов местной флоры. В тот же день была проведена экскурсия для детей и взрослых.

В региональном Минприроды сообщили, в рамках всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» в Омской области в июле очистили прибрежные зоны озера Эбейты, заказника «Амринская балка» и озера Ленево в Москаленском, Полтавском, Исилькульском, а так же Муромцевском районах. 25 августа пройдет уборка водоемов на территории дендрологического сада им. Г. И. Гензе в центре Омска. Всех неравнодушных омичей приглашают к уборке территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
До конца лета в Омске из аварийного жилья переселят 1591 человека
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь