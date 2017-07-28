В Башкирии прощаются с народной певицей Ханией Фархи

Собрались сотни человек, каждый задерживается у гроба певицы, чтобы попрощаться с близким человеком, каждый находит несколько слов. К месту уже прибыл молодой певец Элвин Грей.

На своей странице в соцсети Элвин высказался: «Не стало моей творческой МАМЫ. Хания Апай, реально очень больно. Открытое сердце, простая, широкая душа. Наша эстрада осиротела. Как же я Вас любил, в сердце навсегда. Земля пухом».

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Также, тепло высказался о певице башкирский режиссер Рияз Исхаков: «Мы снимали Хание Фархи несколько клипов, в том числе первый “Алдермешка кайтам але”. Хания апа, ваши песни будут звучать всегда!».