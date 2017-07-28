В Башкирии прощаются с народной певицей Ханией Фархи
Прямо сейчас в Верхних Татышлах друзья, близкие, поклонники творчества и просто неравнодушные люди провожают в последний путь народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи.
Прямо сейчас в Верхних Татышлах друзья, близкие, поклонники творчества и просто неравнодушные люди провожают в последний путь народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи.
Собрались сотни человек, каждый задерживается у гроба певицы, чтобы попрощаться с близким человеком, каждый находит несколько слов. К месту уже прибыл молодой певец Элвин Грей.
На своей странице в соцсети Элвин высказался: «Не стало моей творческой МАМЫ. Хания Апай, реально очень больно. Открытое сердце, простая, широкая душа. Наша эстрада осиротела. Как же я Вас любил, в сердце навсегда. Земля пухом».
Также, тепло высказался о певице башкирский режиссер Рияз Исхаков: «Мы снимали Хание Фархи несколько клипов, в том числе первый “Алдермешка кайтам але”. Хания апа, ваши песни будут звучать всегда!».
В последние дни звезда гостила у своей 87-летней мамы. Накануне утром она почувствовала острые боли в сердце. Ей вызвали «скорую», но до больницы певицу довезти так и не успели. Медики только лишь констатировали смерть. Предварительная причина — сердечный приступ.