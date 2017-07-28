В Иркутской области стали меньше болеть гепатитом
В Иркутской области за первые шесть месяцев 2017 года зафиксировано 224 случаев острых вирусных гепатитов, что на четыре меньше, чем за тот же период прошлого года.
В Иркутской области за первые шесть месяцев 2017 года зафиксировано 224 случаев острых вирусных гепатитов, что на четыре меньше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает 28 июля Управление Роспотребнадзора по региону. При этом случаев хронических вирусных гепатитов снизилось почти вдвое: в
Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E — поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени и ежегодно унося жизни почти 1,5 млн людей. Большая часть этих случаев связана с гепатитом B и C. Эти заболевания могут быть предупреждены, однако большинство людей не знают, как нужно действовать. Во Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля во всем мире будут проводиться мероприятия, целью которых является предупреждение гепатита B и гепатита C.