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08:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области стали меньше болеть гепатитом

В Иркутской области за первые шесть месяцев 2017 года зафиксировано 224 случаев острых вирусных гепатитов, что на четыре меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает 28 июля Управление Роспотребнадзора по региону. При этом случаев хронических вирусных гепатитов снизилось почти вдвое: в январе-июне нынешнего года их было 642, за тот же период прошлого года — 1280. Хронический вирусный гепатит В в этом году выявлен у 100 человек (на 76 меньше), гепатит С — у 516 человек (на 548 меньше).

Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E — поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени и ежегодно унося жизни почти 1,5 млн людей. Большая часть этих случаев связана с гепатитом B и C. Эти заболевания могут быть предупреждены, однако большинство людей не знают, как нужно действовать. Во Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля во всем мире будут проводиться мероприятия, целью которых является предупреждение гепатита B и гепатита C.

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