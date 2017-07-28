В Иркутской области стали меньше болеть гепатитом

Об этом сообщает 28 июля Управление Роспотребнадзора по региону. При этом случаев хронических вирусных гепатитов снизилось почти вдвое: в январе-июне нынешнего года их было 642, за тот же период прошлого года — 1280. Хронический вирусный гепатит В в этом году выявлен у 100 человек (на 76 меньше), гепатит С — у 516 человек (на 548 меньше).

Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E — поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени и ежегодно унося жизни почти 1,5 млн людей. Большая часть этих случаев связана с гепатитом B и C. Эти заболевания могут быть предупреждены, однако большинство людей не знают, как нужно действовать. Во Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля во всем мире будут проводиться мероприятия, целью которых является предупреждение гепатита B и гепатита C.