Мэр Новосибирска поддержал идею установки памятника Анатолию Бердышеву
Памятник предлагается установить на могиле народного артиста РСФСР, артиста балета Анатолия Бердышева, сообщили в
Памятник предлагается установить на могиле народного артиста РСФСР, артиста балета Анатолия Бердышева, сообщили в
Мэр Новосибирска поддержал идею установки памятника Анатолию Бердышеву, заявили в
На прием к мэру пришла сестра артиста с просьбой установки памятника. Ранее она обращалась в Правительство и к руководству оперного театра, но не получила поддержки.
Анатолий Локоть одобрил идею и дал поручение проработать вопрос об установке мемориала.
«Таких людей надо помнить и быть им благодарными», — отметил мэр Новосибирска.
Памятник будет установлен на Заельцовском кладбище.