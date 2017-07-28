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08:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Новосибирска поддержал идею установки памятника Анатолию Бердышеву

Памятник предлагается установить на могиле народного артиста РСФСР, артиста балета Анатолия Бердышева, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска поддержал идею установки памятника Анатолию Бердышеву, заявили в пресс-центре мэрии.

На прием к мэру пришла сестра артиста с просьбой установки памятника. Ранее она обращалась в Правительство и к руководству оперного театра, но не получила поддержки.

Анатолий Локоть одобрил идею и дал поручение проработать вопрос об установке мемориала.

«Таких людей надо помнить и быть им благодарными», — отметил мэр Новосибирска.

Памятник будет установлен на Заельцовском кладбище.

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