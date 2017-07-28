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16:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирию ждут жаркие выходные — синоптики

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В ближайшие выходные дни в республике будет по-летнему жарко. Впервые с начала нынешнего лета среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 3−4 градуса выше нормы, сообщает Башгидромет.

Сегодня в республике прогнозируется переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем — от 25 до 30 градусов.

В субботу 29 июля синоптики обещают переменную облачность, кратковременные грозовые дожди. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый.

Субтропическая воздушная масса, смещающаяся на территорию республики, повысит температуру воздуха ночью до 14 — 19 градусов, днем — от 27 до 32 градусов.

В воскресенье 30 июля характер погоды не изменится — переменная облачность, кратковременные грозовые дожди. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — от 14 до 19 тепла, днем воздух прогреется до 27 — 32 градусов.

В Уфе ночные температуры воздуха ожидаются в пределах 16 — 18 градусов. Дневные — от 30 до 32 градусов.

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