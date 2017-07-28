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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов обратился к «шумным» водителям

Главный автоинспектор раскритиковал любителей посигналить без повода.

Источник: Комсомольская правда

Намедни главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к водителям с весьма правильным посылом — быть культурнее. В частности, автоинспектор попросил соблюдать тишину на дорогах и во дворах.

— Не забывайте об окружающих. Вряд ли человек будет рад, если вы ему нетерпеливо посигналите на светофоре. Никто не скажет «Спасибо» за громкий звук неисправного глушителя или «прямотока». А громко включив музыку ночью во дворе, вы можете разбудить только что заснувшего маленького ребенка. Уважайте покой других людей, — обратился Гильмутдинов к читателям своего блога.

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