«Праздник в тельняшке»: День ВМФ с размахом встретят в Приморье

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Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Вальс на воде, захват противника с помощью боевого робота, зрелищная высадка морского десанта на водную станцию ТОФ и многое другое смогут увидеть жители и гости Владивостока на праздновании Дня Военно-­Морского Флота России в воскресенье, 30 июля. Праздник «в тельняшке» празднично встретят во всех городах Приморья, чья жизнь тесно связана со флотом, но самые главные события морского праздника традиционно развернутся в акватории Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Военно-морской парад

В морском параде, который пройдет во Владивостоке на водной станции ТОФ, примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Мероприятие откроют театрализованные представления «Встреча Нептуна» и «Петр I». Гости праздника увидят зрелищную высадку морского десанта на водную станцию ТОФ. Музыкальным сопровождением парада кораблей займется народный ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота и военный оркестр. Начало мероприятия — в 12.00.

В парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

Концерты

Уже после парада гостей и жителей Владивостока ждут различные культурные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Так, в рамках II Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» на сцене Марииского театра Владивостока пройдет праздничный концерт с участием солистов и симфонического оркестра Приморской сцены «Мариинки». Начало концерта — в 17.00.

Творческая программа, посвященная Дню ВМФ, стартует в 13.00 в амфитеатре набережной Спортивной гавани.