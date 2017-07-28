УрО РАН: строительство Храма-на-воде навредит экологии Городского пруда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Строительство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Строительство
«На основании изученных материалов проекта разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории Городского пруда г. Екатеринбурга, директор Института,
К публикации также приложен скриншот самого заключения ученых, в котором говорится, что строительство приведет к ухудшению качества воды до критически низких показателей, исключению из биологического продуцирования части акватории пруда (1,8 га) на длительный период строительства и восстановления, и значительному ущербу кормовой базе рыб.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что строительство во имя святой Великомученицы Екатерины изменит духовный облик города.
Напомним, проект строительства