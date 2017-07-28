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09:05 (мск), источник: УралПолит.ру

УрО РАН: строительство Храма-на-воде навредит экологии Городского пруда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ИА УралПолит.Ru. Строительство Храма-на-воде в акватории екатеринбургского Городского пруда приведет к ухудшению экологической ситуации. К такому заключению пришли ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук.

Источник: УралПолит.ру

«На основании изученных материалов проекта разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории Городского пруда г. Екатеринбурга, директор Института, член-корреспондент РАН В. Д. Богданов заключает, что «реализация данного проекта приведет к ухудшению экологической ситуации в городском пруду», — сообщает Комитет Городского пруда на своей странице в Facebook.

К публикации также приложен скриншот самого заключения ученых, в котором говорится, что строительство приведет к ухудшению качества воды до критически низких показателей, исключению из биологического продуцирования части акватории пруда (1,8 га) на длительный период строительства и восстановления, и значительному ущербу кормовой базе рыб.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что строительство во имя святой Великомученицы Екатерины изменит духовный облик города.

Напомним, проект строительства Храма-на-воде вызвал широкую полемику среди жителей уральской столицы. Выступающие против его возведения горожане создали «Комитет Городского пруда». Активисты провели несколько акций против застройки акватории и даже подали заявку о признании пруда памятником истории и культуры.

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УрО РАН: строительство Храма-на-воде навредит экологии Городского пруда
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