УрО РАН: строительство Храма-на-воде навредит экологии Городского пруда

Источник: УралПолит.ру

«На основании изученных материалов проекта разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории Городского пруда г. Екатеринбурга, директор Института, член-корреспондент РАН В. Д. Богданов заключает, что «реализация данного проекта приведет к ухудшению экологической ситуации в городском пруду», — сообщает Комитет Городского пруда на своей странице в Facebook.

К публикации также приложен скриншот самого заключения ученых, в котором говорится, что строительство приведет к ухудшению качества воды до критически низких показателей, исключению из биологического продуцирования части акватории пруда (1,8 га) на длительный период строительства и восстановления, и значительному ущербу кормовой базе рыб.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что строительство во имя святой Великомученицы Екатерины изменит духовный облик города.