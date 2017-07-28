«Уральские авиалинии» задержали более 10 рейсов в Кольцово

В нескольких случаях отклонение от графика превысило 12 часов. Так, рейс 7049 отправился в Анталью сегодня в 04:25 вместо положенных по расписанию 19:00 четверга.

Серьезно задержан рейс в Худжанд: его вылет перенесен на 21:45, в то время как по графику он должен был вылететь сегодня еще в 04:30. Почти на семь часов отложена отправка борта в Пекин — она намечена на 02:10 субботы вместо положенных по расписанию 19:30.

Самолет в Симферополь опоздал с вылетом на два часа 40 минут. Еще несколько рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Анталью, Симферополь и Читу перенесены примерно на один час.