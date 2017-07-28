Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
26-летний Никита Пресняков женился
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Сеть в восторге от невероятной свадьбы Никиты Преснякова - СМИ
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
09:08 (мск), источник: ЕАН

«Уральские авиалинии» задержали более 10 рейсов в Кольцово

Авиакомпания «Уральские авиалинии» за минувшие сутки задержала более 10 рейсов в аэропорту Кольцово.

В нескольких случаях отклонение от графика превысило 12 часов. Так, рейс 7049 отправился в Анталью сегодня в 04:25 вместо положенных по расписанию 19:00 четверга.

Серьезно задержан рейс в Худжанд: его вылет перенесен на 21:45, в то время как по графику он должен был вылететь сегодня еще в 04:30. Почти на семь часов отложена отправка борта в Пекин — она намечена на 02:10 субботы вместо положенных по расписанию 19:30.

Самолет в Симферополь опоздал с вылетом на два часа 40 минут. Еще несколько рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Анталью, Симферополь и Читу перенесены примерно на один час.

Опаздывает и прибытие самолетов авиакомпании в Екатеринбург. Комментарий по ситуации «Уральские авиалинии» пообещали предоставить позже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь