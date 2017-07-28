Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Как заставить гнев работать на себя
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Роскошная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
08:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Запах воды в кранах испортила июльская жара в Хабаровске

Но качество жидкости соответствует санитарным нормам.

Источник: AP 2017

Жители Хабаровска в социальных сетях жалуются на то, что вода в кране имеет неприятный запах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эксперты подтверждают ухудшение качества воды, но уверяют, что она соответствует санитарным нормам.

Посторонние «ароматы» отмечены в домах Индустриального района: переулок Инский, 19 школа, Пионерская, а также в Железнодорожном районе — поселок Горького, Нефтяник, ДОСы.

 — Утром заметила, что холодная вода воняет болотом, это в 1 микрорайоне Хабаровска. На Мелькомбинате та же ерунда. Кто-нибудь знает, в чём причина? — спрашивает в социальных сетях пользователь Надежда Солдатова. Другая хабаровчанка жалуется, что такая же ситуация в Центральном районе города.

В городском «Водоканале» подчеркивают, что посторонние запахи и привкус в воде не относятся к категории опасных для здоровья и никак не влияют на качество воды.

 — С 27 июля отмечено ухудшение качества воды в реке Амур по показателю запах до 3 баллов. При транспортировке воды до крана потребителей запах усиливается. Но обращаю внимание населения города на то, что качество воды, подаваемой в сеть, соответствует требованиям СанПиН по всем показателям. Проведенные расширенные исследования качества воды по химическим и микробиологическим показателям подтверждают безопасность воды. Для улучшения вкусовых качеств питьевой воды с 28 июля на сооружениях водоподготовки запущена дополнительная ступень — сорбционная очистка порошкообразным активированным углем, — говорит главный технолог МУП «Водоканал» Елена Архипова. Эксперты объясняют, что на запах могла повлиять июльская жара.
— Высокие температуры в конце июля, а также низкий уровень воды в Амуре, возможно, провоцируют интенсивное развитие фитопланктона и микрофлоры, — продолжает Елена Архипова. — Продукт жизнедеятельности водорослей — геосмин, который и является причиной образования постороннего запаха (землистого, затхлого) — это группа веществ биологического происхождения, они безвредны для здоровья и встречаются в продуктах питания довольно часто.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь