Запах воды в кранах испортила июльская жара в Хабаровске
Но качество жидкости соответствует санитарным нормам.
Но качество жидкости соответствует санитарным нормам.
Жители Хабаровска в социальных сетях жалуются на то, что вода в кране имеет неприятный запах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эксперты подтверждают ухудшение качества воды, но уверяют, что она соответствует санитарным нормам.
Посторонние «ароматы» отмечены в домах Индустриального района: переулок Инский, 19 школа, Пионерская, а также в Железнодорожном районе — поселок Горького, Нефтяник, ДОСы.
— Утром заметила, что холодная вода воняет болотом, это в 1 микрорайоне Хабаровска. На Мелькомбинате та же ерунда.
В городском «Водоканале» подчеркивают, что посторонние запахи и привкус в воде не относятся к категории опасных для здоровья и никак не влияют на качество воды.
— С 27 июля отмечено ухудшение качества воды в реке Амур по показателю запах до 3 баллов. При транспортировке воды до крана потребителей запах усиливается. Но обращаю внимание населения города на то, что качество воды, подаваемой в сеть, соответствует требованиям СанПиН по всем показателям. Проведенные расширенные исследования качества воды по химическим и микробиологическим показателям подтверждают безопасность воды. Для улучшения вкусовых качеств питьевой воды с 28 июля на сооружениях водоподготовки запущена дополнительная ступень — сорбционная очистка порошкообразным активированным углем, — говорит главный технолог МУП «Водоканал» Елена Архипова. Эксперты объясняют, что на запах могла повлиять июльская жара.
— Высокие температуры в конце июля, а также низкий уровень воды в Амуре, возможно, провоцируют интенсивное развитие фитопланктона и микрофлоры, — продолжает Елена Архипова. — Продукт жизнедеятельности водорослей — геосмин, который и является причиной образования постороннего запаха (землистого, затхлого) — это группа веществ биологического происхождения, они безвредны для здоровья и встречаются в продуктах питания довольно часто.