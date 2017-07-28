Запах воды в кранах испортила июльская жара в Хабаровске

Источник: AP 2017

Жители Хабаровска в социальных сетях жалуются на то, что вода в кране имеет неприятный запах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эксперты подтверждают ухудшение качества воды, но уверяют, что она соответствует санитарным нормам.

Посторонние «ароматы» отмечены в домах Индустриального района: переулок Инский, 19 школа, Пионерская, а также в Железнодорожном районе — поселок Горького, Нефтяник, ДОСы.

— Утром заметила, что холодная вода воняет болотом, это в 1 микрорайоне Хабаровска. На Мелькомбинате та же ерунда. Кто-нибудь знает, в чём причина? — спрашивает в социальных сетях пользователь Надежда Солдатова. Другая хабаровчанка жалуется, что такая же ситуация в Центральном районе города.

В городском «Водоканале» подчеркивают, что посторонние запахи и привкус в воде не относятся к категории опасных для здоровья и никак не влияют на качество воды.