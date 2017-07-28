Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
В России рухнул спрос на жилье
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: России отказали в немедленном возвращении долга Украины
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
08:53 (мск), источник: Sputnik.by

У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера

Депутат констатирует, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси: из-за демаркации белорусско-украинской границы Украина потеряла 100 метров своей территории, а аграрии республики опустошают озера Волыни.

Читайте также
Несколько парашютистов приземлились в центре Минска

Демаркация на белорусско-украинской границе была начата в 2015 году. К настоящему времени более 400 километров вынесены на местность, определены места почти 980 пограничных знаков.

«Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли», — заявила Савченко изданию «Главком».

Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни — Шацким и Ратновским озерам.

«Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси», — сказала депутат.

При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.

Как ранее неоднократно заявляли украинские ученые, уровень воды в данных озерах снизился в среднем на полтора метра. Это связывают с разработкой на территории Беларуси Хотиславского карьера, где добывается кварцевый песок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 У кого жемчуг мелкий: роскошества, которыми хвалятся белорусские звезды
Люк Бессон хочет снять свой следующий фильм в России
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь