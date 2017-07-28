У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера
Депутат констатирует, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.
Депутат констатирует, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси:
Демаркация на
«Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли», — заявила Савченко изданию «Главком».
Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни — Шацким и Ратновским озерам.
«Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси», — сказала депутат.
При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.
Как ранее неоднократно заявляли украинские ученые, уровень воды в данных озерах снизился в среднем на полтора метра. Это связывают с разработкой на территории Беларуси Хотиславского карьера, где добывается кварцевый песок.