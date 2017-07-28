У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси: из-за демаркации белорусско-украинской границы Украина потеряла 100 метров своей территории, а аграрии республики опустошают озера Волыни.

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Демаркация на белорусско-украинской границе была начата в 2015 году. К настоящему времени более 400 километров вынесены на местность, определены места почти 980 пограничных знаков.

«Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли», — заявила Савченко изданию «Главком».

Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни — Шацким и Ратновским озерам.

«Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси», — сказала депутат.

При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.