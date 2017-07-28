Полицейские решили ловить пьяных водителей около кафе
Находить нарушителей стражам порядка помогут общественники.
Находить нарушителей стражам порядка помогут общественники.
Очередной рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в ближайшие выходные, сообщили в
Ловить нарушителей и пьяных водителей полицейские решили по новой схеме. «Представители общественности будут дежурить возле популярных увеселительных учреждений и передавать информацию полицейским об автолюбителях, которые сели за руль нетрезвыми. Экипажи
Кроме этого, полицейские будут дежурить на улицах в разных районах города и останавливать всех водителей для проверки на состояние опьянения.
Напомним, за управление автомобилем в пьяном виде водителя наказывают штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечет аналогичные последствия.