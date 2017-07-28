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12:05 (мск), источник: Newslab.ru

Полицейские решили ловить пьяных водителей около кафе

Находить нарушителей стражам порядка помогут общественники.

Источник: РИА "Новости"

Очередной рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в ближайшие выходные, сообщили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Ловить нарушителей и пьяных водителей полицейские решили по новой схеме. «Представители общественности будут дежурить возле популярных увеселительных учреждений и передавать информацию полицейским об автолюбителях, которые сели за руль нетрезвыми. Экипажи дорожно-патрульной службы проследуют за автомобилем и проверят состояние водителя», — пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, полицейские будут дежурить на улицах в разных районах города и останавливать всех водителей для проверки на состояние опьянения.

Напомним, за управление автомобилем в пьяном виде водителя наказывают штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечет аналогичные последствия.

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