Полицейские решили ловить пьяных водителей около кафе

Источник: РИА "Новости"

Очередной рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в ближайшие выходные, сообщили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Ловить нарушителей и пьяных водителей полицейские решили по новой схеме. «Представители общественности будут дежурить возле популярных увеселительных учреждений и передавать информацию полицейским об автолюбителях, которые сели за руль нетрезвыми. Экипажи дорожно-патрульной службы проследуют за автомобилем и проверят состояние водителя», — пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, полицейские будут дежурить на улицах в разных районах города и останавливать всех водителей для проверки на состояние опьянения.