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08:51 (мск), источник: Newslab.ru

Большинство жителей Красноярского края предпочли зарубежный отдых

Красноярцы чаще всего отдыхали в Таиланде, а, не имея возможности покинуть страну, путешествовали по Красноярскому краю.

Красноярскстат рассказал, где отдыхали жители Красноярского края в прошлом году.

По данным статистиков, за прошлый год услугами туристических фирм воспользовались 81791 человек. Большинство, 51608 человек, приобретали у турфирм путевки на зарубежный отдых. 41,5% из них отправились в Таиланд, 22,1% — во Вьетнам. Также популярны были Индия (8,9%), Китай (5,4%), Кипр (3,6%) и Турция (3,5%).

Путешествиями по России заинтересовались 29706 человек. Около половины из них предпочли отдохнуть в Красноярском крае. «Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край (25,9% от общей численности туристов, отдохнувших в России), Санкт-Петербург (6,8%), Республика Крым (6,7%), Алтайский край (5,9%) и Республика Хакасия (1,8%)», — пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, за организацией отдыха к турфирмам Красноярского края обратилось 477 иностранных граждан. Это всего 0,6% от общего количества туров за год. Чаще всего в Красноярский край приезжали граждане Германии (25,4% от количества иностранцев), Польши (24,9%) и Турции (14,9%).

По данным Красноярскстата, в 2016 году на территории Красноярского края работали 343 туристские фирмы. 305 из них осуществляли турагентскую деятельность, 9 выступали как туроператоры. Еще 18 фирм совмещали эти направления, а остальные 11 — зарегистрировались как экскурсионное агентство.

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Большинство жителей Красноярского края предпочли зарубежный отдых
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