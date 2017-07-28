Приморцы не отведают китайских слив с сюрпризом

На российско-китайской границе специалисты остановили для проверки грузовой автомобиль, следующий из китайского города Суйфуньхэ в поселок Пограничный. В кузове перевозились тонны овощей и фруктов, в том числе 466 килограммов слив. Отобранные образцы отправили в лабораторию.

Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что китайские сливы заражены карантинным насекомым — восточной плодожоркой.

После проведения экспертизы инспектор на основании федерального закона «О карантине растений» выписал предписание о возврате слив в КНР.

По информации специалистов фитосанитарного контроля, в 2017 году это уже третий случай обнаружения в сельскохозяйственной продукции из Китая карантинного вредителя — восточной плодожорки.

Напомним, что недавно ученые выяснили, что, несмотря на всем известную пользу овощей, некоторые из них не так уж и полезны, потому что могут привести к увеличению веса.