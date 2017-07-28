Приморцы не отведают китайских слив с сюрпризом
Почти полтонны зараженных опасными насекомыми слив вернули обратно в Китай, об этом ИА «Deita.ru» рассказали в
Почти полтонны зараженных опасными насекомыми слив вернули обратно в Китай, об этом ИА «Deita.ru» рассказали в
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Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что китайские сливы заражены карантинным насекомым — восточной плодожоркой.
После проведения экспертизы инспектор на основании федерального закона «О карантине растений» выписал предписание о возврате слив в КНР.
По информации специалистов фитосанитарного контроля, в 2017 году это уже третий случай обнаружения в сельскохозяйственной продукции из Китая карантинного вредителя — восточной плодожорки.
Напомним, что недавно ученые выяснили, что, несмотря на всем известную пользу овощей, некоторые из них не так уж и полезны, потому что могут привести к увеличению веса.
Екатерина Брязгунова.