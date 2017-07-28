В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
За пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией 275 тыс.
За пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией 275 тыс.
Большая часть страниц — 97 тыс. были заблокированы на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.
К более 70 тыс.сайтам был запрещен доступ
В ведомстве отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Так, за пять лет в соцсетях были заблокированы около 60 тыс. страниц с незаконным контентом. Большинство из них, а именно 48 тыс. страниц, находилась во «ВКонтакте», наименьшее — 630 — в Facebook. Большинство из заблокированных материалов пропагандировали суицид.
В том случае, если сайт удаляет запрещенную информацию, то он исключается из реестра. Как рассказали в Роскомнадзоре, блокировка была снята с более 178 тыс.
В ведомстве отметили, что оно работает с администрациями крупных
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» номер 139, который предусматривал создание единого реестра заблокированных сайтов с запрещенной информацией, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 июля 2012 года.
В 2017 году в начале июля российский лидер подписал закон, который позволяют блокировать «зеркала» пиратских сайтов, то есть их копии, которые размещены по другому адресу. Новая норма вступит в силу с 1 октября 2017 года. Как отмечается в тексте закона, копия запрещенного сайта — это