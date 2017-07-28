В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов

Источник: Reuters

Большая часть страниц — 97 тыс. были заблокированы на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Как отметили в ведомстве, в основном суд принимал решение о блокировке страниц в Сети из-за распространения наркотиков и проведения азартных игр онлайн.

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К более 70 тыс.сайтам был запрещен доступ из-за распространения наркотиков. Были закрыты более 43 тыс. интернет-казино и незаконных лотерей. Роскомнадзор заблокировал более 38 тыс. страниц за детскую порнографию, а более 25 тыс. ресурсов — за призывы к суициду.

В ведомстве отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Так, за пять лет в соцсетях были заблокированы около 60 тыс. страниц с незаконным контентом. Большинство из них, а именно 48 тыс. страниц, находилась во «ВКонтакте», наименьшее — 630 — в Facebook. Большинство из заблокированных материалов пропагандировали суицид.

В том случае, если сайт удаляет запрещенную информацию, то он исключается из реестра. Как рассказали в Роскомнадзоре, блокировка была снята с более 178 тыс. интернет-страниц.

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В ведомстве отметили, что оно работает с администрациями крупных интернет-порталов, в том числе с «Яндексом», Mail, «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Рамблером», Livejournal, Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes и Tumblr.com. В Роскомнадзоре рассказали, что 70% запрещенной информации интернет-ресурсы удаляют сами. «Не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещенной информации», — отметили в ведомстве.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» номер 139, который предусматривал создание единого реестра заблокированных сайтов с запрещенной информацией, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 июля 2012 года.