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19:45 (мск), источник: Kazinform

Две статуи 12-го века нашли в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Созакском районе Южно-Казахстанской области найдены две статуи 12-го века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Жители района обнаружили древние памятники на берегу реки Арпа долины Каратау. Статуи изображают мужчину и женщину.

Река Арпа протекает в 3 километрах от села Абай. Жители села заметили необычные камни и выкопали их. Статуи были обращены лицами на восток. Жители считают, что эти статуи являются основой древней культуры и традиций.

«Два камня показались необычными. Мы их подняли, и на разных сторонах обнаружили изображения. Поэтому эти камни мы поставили отдельно. В том месте обнаружился еще один камень, который на 3 сантиметра возвышался над поверхностью земли. Пытались поднять, но он не сдвинулся. Он показался нам плоским. Оказалось, на нижней стороне есть изображения», — сказал житель села Абай Жансат Сеитов.

Памятники истории вызвали интерес у сотрудников музея. По их словам, такие статуи характерны для древнетюркской эпохи. Ученые заинтересованы в изучении ценных памятников. Статуи будут храниться в районном музее.

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