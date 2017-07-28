Две статуи 12-го века нашли в Южном Казахстане

Река Арпа протекает в 3 километрах от села Абай. Жители села заметили необычные камни и выкопали их. Статуи были обращены лицами на восток. Жители считают, что эти статуи являются основой древней культуры и традиций.

«Два камня показались необычными. Мы их подняли, и на разных сторонах обнаружили изображения. Поэтому эти камни мы поставили отдельно. В том месте обнаружился еще один камень, который на 3 сантиметра возвышался над поверхностью земли. Пытались поднять, но он не сдвинулся. Он показался нам плоским. Оказалось, на нижней стороне есть изображения», — сказал житель села Абай Жансат Сеитов.