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11:47 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярцев возмутила непатриотичная телеведущая

Жители Красноярска возмутились, прочитав пост телеведущей и руководителя отдела продвижения местного канала «Енисей» Анны Близнецовой, который она опубликовала в соцсети.

Источник: Reuters

В нем она пишет, что сейчас находится в отпуске и совсем не скучает по родному городу.

«В Красноярск не хочется совсем (хорошо, что на несколько дней в Москву). После бурного Нью-Йорка и трех месяцев в Европе Красноярск окончательно поблек. Он и не дом уже совсем, он лишь грязный провинциальный город на периферии жизни. Это мое очень личное ощущение, очень и очень персональное, так что не спорьте. Грязный и по большей части глупый. Я его не люблю», — написала Анна.

Это сообщение вызвало бурю негодования среди красноярских пользователей. Большинство предлагает телеведущей навсегда уехать в другой город или страну, раз ей «здесь не по нраву». Часть читателей отмечает, что слова ведущей и пиарщика одного из крупнейших краевых каналов не только оскорбительны, но и не корректны по отношению и к родному городу, и к месту работы Анны.

На самом телеканале «Енисей» ситуацию пока не комментируют, однако, обещают, что как только их сотрудница вернется из отпуска, с ней предстоит серьезный разговор.

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