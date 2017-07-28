Красноярцев возмутила непатриотичная телеведущая
Жители Красноярска возмутились, прочитав пост телеведущей и руководителя отдела продвижения местного канала «Енисей» Анны Близнецовой, который она опубликовала в соцсети.
Жители Красноярска возмутились, прочитав пост телеведущей и руководителя отдела продвижения местного канала «Енисей» Анны Близнецовой, который она опубликовала в соцсети.
В нем она пишет, что сейчас находится в отпуске и совсем не скучает по родному городу.
«В Красноярск не хочется совсем (хорошо, что на несколько дней в Москву). После бурного
Это сообщение вызвало бурю негодования среди красноярских пользователей. Большинство предлагает телеведущей навсегда уехать в другой город или страну, раз ей «здесь не по нраву». Часть читателей отмечает, что слова ведущей и пиарщика одного из крупнейших краевых каналов не только оскорбительны, но и не корректны по отношению и к родному городу, и к месту работы Анны.
На самом телеканале «Енисей» ситуацию пока не комментируют, однако, обещают, что как только их сотрудница вернется из отпуска, с ней предстоит серьезный разговор.