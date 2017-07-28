Последние выходные июля в Прикамье будут самыми жаркими за всё лето

«Во второй половине этого дня на Прикамье надвигается холодный фронт. Он и принесёт небольшие дожди в средней и южной части края и обильные дожди по северу. А вслед за ним с европейской части России придёт антициклон. Он принесёт к нам теплые воздушные массы. Выходные ожидаются сухими и даже жаркими. В субботу, 29 июля, воздух в Перми и центральных районах края прогреется до 25−26 градусов тепла. В воскресенье — до 27−28. По погодным условиям эти выходные будут, пожалуй, самыми комфортными за всё лето.