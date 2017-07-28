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16:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

Последние выходные июля в Прикамье будут самыми жаркими за всё лето

Тёплая погода продержится в крае до 1 августа.

Источник: Reuters

МЧС по Пермскому краю предупреждает о кратковременных дождях на большей территории региона 28 июля и грозах в отдельных районах.

«Во второй половине этого дня на Прикамье надвигается холодный фронт. Он и принесёт небольшие дожди в средней и южной части края и обильные дожди по северу. А вслед за ним с европейской части России придёт антициклон. Он принесёт к нам теплые воздушные массы. Выходные ожидаются сухими и даже жаркими. В субботу, 29 июля, воздух в Перми и центральных районах края прогреется до 25−26 градусов тепла. В воскресенье — до 27−28. По погодным условиям эти выходные будут, пожалуй, самыми комфортными за всё лето.

Самым жарким днём в июле будет понедельник, 31 июля. В этот день температура поднимется до 30 градусов. Предполагается, что ко вторнику, 1 августа, антициклон разрушится, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

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