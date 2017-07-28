На Левобережной и Чемордачка завершены дорожные работы

Новые бортовые камни, поребрики, плиточные тротуары — две левобережные улицы Ростова приятно преобразились. После ремонта по этому участку будет не только приятно ездить на машине, но и гулять, а также ехать на велосипеде — для этого предусмотрены специальные велодорожки.