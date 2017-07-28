В Краснодаре из-за жары объявили экстренное предупреждение

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Как сообщают в метеорологических службах города, сегодня в Краснодаре отметки термометров поднимутся до 40 градусов. Как писала «НК» ранее, аномальная жара установилась в краевом центре со вчерашнего дня, аналогичная погода уже два дня наблюдается в Сочи.



В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ведомства. Жителей и гостей города просят соблюдать безопасность и бережливо относиться к собственному здоровью: пить побольше воды, избегать палящего солнца, отдавать предпочтение одежде светлых тонов из натуральных тканей.



Как сообщают синоптики, уже с завтрашнего дня температура воздуха в Краснодаре начнет опускаться. Выходные обещают быть ветреными и дождливыми.