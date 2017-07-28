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10:16 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре из-за жары объявили экстренное предупреждение

Сегодня в краевую столицу придет аномальная жара.

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Как сообщают в метеорологических службах города, сегодня в Краснодаре отметки термометров поднимутся до 40 градусов. Как писала «НК» ранее, аномальная жара установилась в краевом центре со вчерашнего дня, аналогичная погода уже два дня наблюдается в Сочи.

В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ведомства. Жителей и гостей города просят соблюдать безопасность и бережливо относиться к собственному здоровью: пить побольше воды, избегать палящего солнца, отдавать предпочтение одежде светлых тонов из натуральных тканей.

Как сообщают синоптики, уже с завтрашнего дня температура воздуха в Краснодаре начнет опускаться. Выходные обещают быть ветреными и дождливыми.

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Как легче перенести жару
Источник:©РИА "Новости"
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