В Краснодаре из-за жары объявили экстренное предупреждение
Сегодня в краевую столицу придет аномальная жара.
Сегодня в краевую столицу придет аномальная жара.
Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Как сообщают в метеорологических службах города, сегодня в Краснодаре отметки термометров поднимутся до 40 градусов. Как писала «НК» ранее, аномальная жара установилась в краевом центре со вчерашнего дня, аналогичная погода уже два дня наблюдается в Сочи.
В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение, сообщает
Как сообщают синоптики, уже с завтрашнего дня температура воздуха в Краснодаре начнет опускаться. Выходные обещают быть ветреными и дождливыми.