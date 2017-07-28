В Севастополе снова разрешили хоронить на кладбище 5-го километра

Решение принято сегодня на заседании правительства города. Изменение статуса первой очереди кладбища на 5-м километре на «действующее» рекомендуем принять в связи с тем, что по результатам инвентаризации было выявлено 301 место под захоронение, — рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства города Севастополя Михаил Мудревский.

Напомним, в феврале 2015 года на общественных слушаниях руководство Севастопольского комбината благоустройства представило доклад о необходимости расширения кладбища на 5-м километре. Однако в декабре 2016-го захоронения там были прекращены.

Причины: по закону величина кладбищенского участка не может превышать 40 га (по факту кладбище 5-го км занимает площадь 47,5 га), обеспечение санитарно-защитной зоны от жилых построек не менее 500 м, а также на наличие в этом месте значимых водных источников, которые используют жители района Стрелецкой бухты и Фиолента. Тогда же была открыта новая очередь кладбища на Мекензиевых горах.