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10:05 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе снова разрешили хоронить на кладбище 5-го километра

В Севастополе местное правительство постановило открыть для захоронений закрытую первую очередь городского кладбища на 5-м километре Балаклавского шоссе в связи с инвентаризацией свободных мест.

Решение принято сегодня на заседании правительства города. Изменение статуса первой очереди кладбища на 5-м километре на «действующее» рекомендуем принять в связи с тем, что по результатам инвентаризации было выявлено 301 место под захоронение, — рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства города Севастополя Михаил Мудревский.

Напомним, в феврале 2015 года на общественных слушаниях руководство Севастопольского комбината благоустройства представило доклад о необходимости расширения кладбища на 5-м километре. Однако в декабре 2016-го захоронения там были прекращены.

Причины: по закону величина кладбищенского участка не может превышать 40 га (по факту кладбище 5-го км занимает площадь 47,5 га), обеспечение санитарно-защитной зоны от жилых построек не менее 500 м, а также на наличие в этом месте значимых водных источников, которые используют жители района Стрелецкой бухты и Фиолента. Тогда же была открыта новая очередь кладбища на Мекензиевых горах.

Всего в «большом Севастополе» 46 кладбищ. Из них 30 — действующие.

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