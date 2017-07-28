Волгоград вошел в топ-10 городов-аутсайдеров по ЖКХ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» составители рейтинга, представители Domofond.ru, специалисты опросили около 260 000 человек из 100 городов России. В Волгограде им удалось пообщаться с более 4 000 местных жителей. В итоге город занял 97 место из 100 в общем рейтинге и седьмую строчку в топ-10 аутсайдеров по качеству работы коммунальных служб. Напомним, что в 2016 году он занимал 95 строчку и 5 место соответственно.