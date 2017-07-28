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10:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград вошел в топ-10 городов-аутсайдеров по ЖКХ

Город попал в «хвост» рейтинга.

Волгоград вошел в десятку худших городов по качеству работы коммунальных служб.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» составители рейтинга, представители Domofond.ru, специалисты опросили около 260 000 человек из 100 городов России. В Волгограде им удалось пообщаться с более 4 000 местных жителей. В итоге город занял 97 место из 100 в общем рейтинге и седьмую строчку в топ-10 аутсайдеров по качеству работы коммунальных служб. Напомним, что в 2016 году он занимал 95 строчку и 5 место соответственно.

Отметим, что последнее место в топ-10 аутсайдеров по ЖКХ досталось Махачкале, а лидером топ-10 городов-лидеров по качеству работы коммунальных служб стал Нижневартовск. Добавим, что рейтинги составлялись на основе оценок местных жителей.

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